JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 125 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuelle Dynamik sei weiter positiv für Schmuck- und Uhrenhersteller und der etwas chaotisch verlaufende Verkauf der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) sei für den Anlagehintergrund von Richemont größtenteils irrelevant, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick bis 2024 sollte sich die Entwicklung des schweizerischen Luxuskonzerns der des Sektors ähneln. Das Schmuck-Geschäft und eine Erholung in Asien, wo die Margen im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern weniger gefährdet seien, trieben an./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2022 / 12:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2022 / 12:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 124EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flavio Cereda

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 125

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m