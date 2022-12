Pelé stirbt - aber der 'König' bleibt unvergessen

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Sein Lachen hat der "König" nie verloren. Dieses charakteristische breite Grinsen, mit dem altehrwürdigen Jules-Rimet-Pokal der Weltmeister in beiden Händen, mit alten Freunden, mit der Familie im Arm. Pelé, dieser unglaubliche Spieler, der den Fußball wie kaum ein anderer geprägt hat, lächelte. Und mit ihm die ganze Welt. "Der größte Fußballer aller Zeiten", urteilte einst Franz Beckenbauer, und das stellvertretend für Millionen Menschen. Am Donnerstag ist der "Rei do Futebol" im Alter von 82 Jahren gestorben.

Seine letzten Tage hatte der Brasilianer im Kreis seiner Familie im Hospital Israelita Albert Einstein in Sao Paulo verbracht. Der Weltmeister von 1958, 1962 und 1970 war schwer an Krebs erkrankt. Am Tag vor Heiligabend veröffentlichte seine Tochter, Kely Cristina Nascimento, ein Foto mit ihrem Vater im Krankenbett, beide halten sich in den Armen. "Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen", schrieb sie - es klang schon nach Abschied. Am Donnerstag schrieb sie: "Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden."