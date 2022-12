Wirtschaft Nur 58 Prozent fühlen sich von Arbeitgebern wertgeschätzt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit haben viele Unternehmen in Deutschland noch großen Nachholbedarf. Nur 58 Prozent der Beschäftigten erfahren nach eigenen Angaben "eine angemessene Wertschätzung für ihre Arbeitsleistung".



Das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten. Gleichzeitig kritisieren 21 Prozent, dass ihnen die Unternehmenskultur ihres Arbeitgebers nicht gefällt. Dabei fallen regionale Unterschiede auf: So erhalten 62 Prozent der Beschäftigte in Süddeutschland nach eigenen Angaben eine "angemessene Wertschätzung für ihre Arbeitsleistung".