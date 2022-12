COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu den Corona-Regelungen:

"Die derzeitigen Corona-Regelungen gelten bis zum 7. April und müssten danach verlängert werden. Derzeit sieht es jedenfalls nicht danach aus, als ließe sich nochmal eine Mehrheit finden, die Maßnahmen zu verlängern. Damit wird dann auch klar, was Scholz will. Denn diese Nicht-Entscheidung ist eben doch eine Entscheidung für den Status quo. Bis zum April also wird es weitere Warnungen geben - zum Beispiel vor einer Mutante, die jetzt in China entstehen könnte. Und auch die Plädoyers für mehr Freiheit wird es geben. Als Erkenntnis bleibt übrig, dass jede Runde die Gemüter weniger aufregt und die Debatte weniger erhitzt geführt wird. Die Corona-Debatten-Erschöpfung nimmt derweil zu. Und das ist vielleicht gar keine so schlechte Nachricht."/yyzz/DP/he