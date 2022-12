Arbeitgeber warnen vor Ampel-Plänen für Tarifbindung

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über staatliche Vorgaben für die Wirtschaft hat Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger vor Plänen der Bundesregierung für mehr Tarifbindung gewarnt. "Man kann eine höhere Tarifbindung nicht erzwingen", sagte Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, die Grünen und die FDP die Stärkung der Tarifbindung angekündigt. So soll eine Tariftreueregelung auf Bundesebene eingeführt werden. Der Bund soll demnach künftig nur noch Aufträge an Unternehmen vergeben dürfen, die sich an Tarifverträge halten.