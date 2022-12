USA: - DEUTLICH ERHOLT - Am US-Aktienmarkt haben sich die Anleger am vorletzten Handelstag des Jahres nicht länger entmutigen lassen: Die Kurse erholten sich von ihren jüngsten Verlusten merklich, die viel gebeutelten Technologiewerte trieben diesmal an. Zum Börsenschluss am Donnerstag zeigte sich dies mit einem Zuwachs von 2,54 Prozent für den technologielastigen Nasdaq 100 auf 10 951,05 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,05 Prozent auf 33 220,80 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 1,75 Prozent zulegte. Noch ist das Börsenjahr nicht beendet, doch es verlief für alle drei Indizes sehr schlecht. Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte erwischte es vor dem Hintergrund kräftiger Leitzinsanhebungen der Notenbanken deutlich.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend leicht zugelegt. Die freundlichen Vorgaben aus den USA stützten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss nach den Verlusten am Vortag praktisch unverändert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt um 0,6 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent.

^

DAX 14071,72 1,05

XDAX 14060,58 1,35

EuroSTOXX 50 3850,07 1,08

Stoxx50 3700,83 0,63



DJIA 33220,80 1,05

S&P 500 3849,28 1,75

NASDAQ 100 10951,05 2,54°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 133,96 -0,15%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0649 -0,18

USD/Yen 132,5800 -0,33

Euro/Yen 141,2075 -0,50°



ROHÖL:



^

Brent 83,86 0,40 USD WTI 78,83 0,43 USD°

------------------------------------------------------------------------------- WEITERE ÜBERSICHTEN UND PROGNOSEN IM DPA-AFX DIENST

-------------------------------------------------------------------------------

- 04:50 dpa-AFX Überblick: UNTERNEHMEN vom Vorabend ab 17.30 Uhr - 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine

- 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone, UK und USA - 08:20 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 2

-------------------------------------------------------------------------------

/jha/