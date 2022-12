Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Kursbewegung in den letzten Handelstag des Jahres gestartet. Am Morgen sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,08 Prozent auf 134,05 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,45 Prozent.

Kurz vor dem Jahresende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten und Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen. Erst am Nachmittag werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der USA erwartet, die für etwas Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten./jkr/jha/

