Mit sechs Finanzvorsätzen 2023 Tausende Euro sparen (FOTO)

- Dispoablösung durch Ratenkredit spart im Beispiel 210 Euro

- Mit Festgeld ist ein Zinsertrag von 3.312 Euro möglich, Tagesgeld mit 1,25

Prozent Zinsen p.a.

- Verbraucher*innen sparen mit Baufinanzierungsvergleich 64.806 Euro Zinskosten



Für das Jahr 2023 fasst mehr als jede*r Dritte in Deutschland gute Vorsätze.1)

Besonders beliebt ist das Ziel, sparsamer zu leben.2) Bei Krediten, Konten und

Kreditkarten zahlen Verbraucher*innen aber häufig unnötig hohe Zinsen und

Gebühren. Mit diesen sechs Finanzvorsätzen können sie 2023 mit wenig Aufwand

einige Tausend Euro sparen.





Vorsatz 1: teuren Dispo ablösenEs lohnt sich, den teuren Dispokredit durch einen günstigeren Ratenkreditabzulösen. Bankkund*innen, die in den vergangenen Monaten einen Dispo in Höhevon 3.000 Euro über 36 Monate mit einem Ratenkredit ablösten, zahlten beiCHECK24 im Schnitt 5,36 Prozent eff. p. a. Das bedeutet eine Ersparnis von 210Euro gegenüber dem durchschnittlichen Dispokredit mit 9,89 Prozent eff. p. a.3)Vorsatz 2: zu kostenlosem Girokonto wechselnViele Banken verlangen Kontoführungsgebühren für das Girokonto. Dennoch gibt esinsbesondere Direktbanken, die kostenlose Girokonten anbieten. WechselnVerbraucher*innen aus einem kostenpflichtigen Girokonto in ein kostenloses,sparen sie knapp 83 Euro.4)Vorsatz 3: Tagesgeld nutzenLassen Verbraucher*innen ihr Geld auf einem nicht verzinsten Girokonto liegen,verliert es langfristig an Wert. Legen sie 30.000 Euro stattdessen auf einemTagesgeldkonto mit beispielsweise 1,25 Prozent Zinsen an, erzielen sie einejährliche Rendite von 377 Euro und verfügen trotzdem täglich über das Geld.Vorsatz 4: mit Festgeld langfristig Geld anlegenNoch bessere Zinskonditionen gibt es mit einem Festgeldkonto. Mit den bestenAngeboten sind bis zu 3,53 Prozent Zinsen möglich. Bei einer Anlagesumme in Höhevon 30.000 Euro liegt der Zinsertrag nach dreijähriger Laufzeit bei 3.312 Euro.Vorsatz 5: kostenlose Kreditkarte abschließenMit einer kostenlosen Kreditkarte lassen sich Gebühren für das Geldabheben undBezahlen im In- und Ausland sparen. Eine Auswertung zeigt, dassdurchschnittliche Kosten bei Reisen im Ausland in Höhe von 48 Euro fürAlleinreisende bzw. sogar 65 Euro für Familien anfallen.5) Einige Bankenverzichten komplett auf Gebühren für das Geldabheben sowohl im In- als auch imAusland. Welche Karte wirklich die günstigste ist, hängt von den persönlichenZahlungsgewohnheiten ab. Darum lohnt sich der Vergleich.Vorsatz 6: mit einem Vergleich bei der Bau- und Anschlussfinanzierung sparen