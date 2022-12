Tearlach gibt Wachstumsstrategie bekannt und veröffentlicht Aktionärsbrief

Sehr geehrte Aktionäre,

dies war ein sehr aufregendes und transformatives Jahr für Tearlach, das sich mit schnellen Schritten in ein lithiumfokussiertes Unternehmen verwandelt.

2022 war ein schwieriges Jahr für Explorer im Rohstoffsektor, aber Tearlach war ein strahlendes Leuchtfeuer, da unsere Aktien um mehr als 800% in die Höhe schnellten und damit die am zweitschnellsten wachsenden Aktien an der TSXV wurden. Wir konnten eine erhebliche Aufwertung des Marktwerts beobachten sowie das, was wir als den Beginn eines erheblichen Wachstums für das Unternehmen ansehen. Während die Märkte mit einem Stimmungsabfall aufgrund von Covid-Beschränkungen bis hin zum Krypto-Crash zu kämpfen hatten, planten wir das, was Sie hier lesen wollen: „Wie wird Tearlach ein bedeutender Marktführer im Lithiumsektor?“ Zunächst wollen wir uns unsere Unternehmensstrategie und unsere Vision für kurz- und langfristiges Wachstum anschauen. Wir sind davon überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, unser Unternehmen durch Erwerbe, Exploration und unkonventionelle Ideen (mehr dazu im neuen Jahr) auszubauen. Wir fördern starke Beziehungen, erwerben Lithiumprojekte mit großem Potenzial und planen im neuen Jahr die hocheffiziente Umsetzung.

Wichtige Höhepunkte in den vergangenen 4 Monaten:

Wichtige Mitglieder der Board of Directors

- Lindsay Bottomer – verantwortlich für zahlreiche geologische Entdeckungen.

- Paul Chow – Mitgründer und ehemaliger CEO von Rock Tech Lithium (TSXV: RCK); Experte für Kapitalmärkte

- Neuer CEO, Morgan Lekstrom, mit Minenbau- und Kapitalmarkthintergrund, ein unkonventioneller Denker mit dem Ziel, das Unternehmen zu einer Kapitalisierung von einer Milliarde Dollar zu bringen.

Starke Bilanz

- Erfolgreicher Abschluss einer Finanzierung von 7,585 Mio. $, wovon mehr als 4 Mio. $ bzw. 8,1 Mio. Aktien einer erweiterten Haltefrist von 8 Monaten unterliegen. Diese erweiterte Haltefrist zeigt das Vertrauen unserer Aktionäre in unser langfristiges Erfolgsmodell für das Wachstum von Tearlach.