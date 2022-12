FRANKFURT (dpa-AFX) - Die runde Marke von 14 000 Punkten bleibt auch am verkürzten letzten Handelstag des Jahres der Dreh- und Angelpunkt für den Dax . Der deutsche Leitindex gab im frühen Handel am Freitag einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab und fiel um 0,52 Prozent auf 13 998,29 Zähler. Damit liegt er wieder unter der psychologisch wichtigen Marke, um die er sich bereits seit zwei Wochen bewegt. Die Handelsvolumina blieben zugleich sehr dünn.

Auslöser für die deutliche Schwäche in diesem Jahr war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Energiepreise explodierten und leisteten einer heftigen Inflation Vorschub, die das Eingreifen der Notenbanken nötig machten. In der Folge stiegen die Zinsen rasch und deutlich.

Der MDax sank am Freitagvormittag um 0,61 Prozent auf 25 282,28 Punkte. Im Gesamtjahr hat der Index der mittelgroßen Unternehmenswerte damit 28 Prozent eingebüßt.

Unter den Einzelwerten im Dax nahmen die Papiere des Laborzulieferers Sartorius ohne Nachrichten die Spitze ein mit plus 1,5 Prozent, während die des Versorgers Eon am Ende um 1,4 Prozent nachgaben.

Im SDax gaben Morphosys einen Teil der deutlichen Vortagesgewinne von etwas mehr als 10 Prozent wieder ab. Die Anteile des Biotech-Unternehmens sanken nun um 1,8 Prozent.

Die Aktien des Leasingspezialisten Grenke gaben um 0,9 Prozent nach. Grenke hatte zuvor den Kauf von vier weiteren Franchise-Unternehmen für insgesamt 3,5 Millionen Euro angekündigt. Ein Händler erinnerte in diesem Zusammenhang an die harsche Kritik über mangelnde Transparenz bei Grenke, die Leerverkäufer - also Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse spekulieren - geübt hatten. "Der Erwerb der verbleibenden Anteile an den Franchise-Unternehmen könnte zu einer strengeren Unternehmensführung führen", schlussfolgerte der Händler nun./ck/jha/