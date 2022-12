Börsentheater: Sir John Templeton erinnert Anleger an den wichtigen Unterschied zwischen dem Preis und dem Wert einer Aktie

" lehrt uns der legendäre Investor Sir John Templeton . Die Kursturbulenzen an den Börsen bringen teilweise massive Kursverluste mit sich. Wir erleben den vierten Bärenmarkt innerhalb von 5 Jahren: 2022 ist eines der schlechtesten Börsenjahre und alleine dieser Dezember ist der drittschlechteste Dezember seit 1926 für US-Aktien. Und in solchen Börsenphasen, wo Angst oder Gier regieren, schwanken die Börsenkurse extrem. Zu extrem. Denn der Wert der Aktien verändert sich weniger schnell und weniger stark, weil sich das Unternehmen nicht so schnell verändert. Hieraus ergeben sich Chancen, weil auch die Aktien vieler Qualitätsunternehmen in der Panik zu Ausverkaufspreisen gehandelt werden. Chancen für diejenigen, die den Mut haben, jetzt zuzugreifen, jetzt zu investieren. Und die genügend Geduld mitbringen, dass sich ihre Investments mit der Zeit auch ordentlich auszahlen können...