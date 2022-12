Die Amazon-Aktie steht vor dem schlechtesten Jahr seit 2000 und dem zweitschlechtesten in der Geschichte des Unternehmens. Die Aktie ist in diesem Jahr um rund 50 Prozent (Schlusskurs vom Donnerstag) eingebrochen und hat Hunderte von Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren.

Aber es geht noch viel schlimmer: Unter den wertvollsten Technologieunternehmen schnitt Amazon immer noch besser ab als Meta und Tesla. Für die Tesla-Aktie war 2022 das schlimmste Jahr aller Zeiten: ganze 65 Prozent Wertverlust schlagen zu Buche. Seit dem Börsengang im Jahr 2010 hat der Titel nur ein einziges negatives Jahr gehabt. Im Jahr 2016 stand ein Rückgang von elf Prozent auf dem Kurszettel.

Meta folgt dem E-Autobauer mit einem Wertverlust von über 64 Prozent. Die Facebook-Mutter erlebte am 3. Februar den schlimmsten Tag in ihrer Börsengeschichte und verlor nach einem enttäuschenden Quartalsbericht einen geschätzten Marktwert von 251 Milliarden US-Dollar. CEO Mark Zuckerberg gibt weiterhin Milliarden für die Entwicklung des "Metaverse" aus, obwohl die Online-Werbebranche, die den Großteil seiner Einnahmen ausmacht, stagniert. Auch hier ist es erst das zweite Jahr in der Geschichte von Facebook, in dem die Aktie rückläufig ist.

Alphabet-Aktien der Klasse C verbuchen mit einem Rückgang von rund 38 Prozent ebenfalls ihr schlechtestes Jahr in der Geschichte. Die stimmberechtigten A-Aktien notieren 36 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn.

Apple-Aktien haben in diesem Jahr rund 27 Prozent an Wert verloren und damit mehr als der Gesamtmarkt. Das entspricht 845 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Dennoch bleibt Apple zum Jahresende das wertvollste Unternehmen der Welt.

Einen ähnlichen Kursrückgang verzeichnet Microsoft. Rund 28 Prozent und 725 Milliarden US-Dollar an Börsenwert wurden in diesem Jahr vernichtet.

Ein Jahr zum Vergessen! Wenn Sie weiterhin auf der Suche nach einer langfristigen, überdurchschnittlichen Performance sind, könnte das Five Lions Zertifikat einen Blick wert sein. Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich — jetzt hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion