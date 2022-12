Wirtschaft Vonovia glaubt nicht an ein Sinken der Immobilienpreise

Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandschef des Immobilienkonzerns Vonovia, Rolf Buch, glaubt trotz steigender Zinsen nicht an einen Rückgang der Immobilienpreise. "Der Leerstand in den Städten ist niedrig. Ich habe selten erlebt, dass die Preise sinken, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot", sagte Buch der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS).



"Natürlich werden wir die Wertsteigerungen der vergangenen Jahre so schnell nicht mehr sehen, aber die Werte werden weitestgehend stabil bleiben." Dass der Kurs der Vonovia-Aktie im ablaufenden Jahr so unter Druck geraten sei, liege an Investoren aus dem angelsächsischen Raum.