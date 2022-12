Gruppe Börse Stuttgart startet Handelssegment Easy Euwax für verbriefte Derivate

Stuttgart (ots) - Die Gruppe Börse Stuttgart startet am 2. Januar 2023 mit Easy Euwax ein neues Segment für den Handel mit verbrieften Derivaten und ergänzt so ihr seit 1999 bewährtes Angebot für Privatanleger in dieser Anlageklasse. Für alle im Segment Easy Euwax gelisteten Produkte entfallen die börslichen Transaktionsentgelte. "Mit Easy Euwax setzt die Gruppe Börse Stuttgart ihren strategischen Einstieg in den Zero-Fee-Bereich im Wertpapierhandel fort. Wir haben 2022 bereits ein Angebot an unserer Tochterbörse BX Swiss und unsere gebührenfreie Plattform TradeREBEL für Aktien und ETPs gestartet. Nun wird der Handel ohne Börsengebühren auch bei verbrieften Derivaten möglich, der wichtigsten Anlageklasse für unsere Gruppe", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart.



Das Segment Easy Euwax steht allen Emittenten von verbrieften Derivaten offen. Als erster Emittent hat Morgan Stanley seine Produkte bei Easy Euwax gelistet. Damit umfasst das Segment zum Start rund 220.000 derivative Hebel- und Anlageprodukte auf unterschiedlichste Basiswerte. Zudem ist der Online-Broker comdirect - eine Marke der Commerzbank AG - als Kooperationspartner von Morgan Stanley bei Easy Euwax eingebunden: Für Aktionsorders, die über comdirect für in Easy Euwax gelistete Produkte aufgegeben werden, fallen für Anleger weder Börsenentgelte noch Broker-Gebühren an.



"Anleger profitieren bei Easy Euwax von hoher börslicher Handelsqualität und Transparenz ohne börsliches Transaktionsentgelt. Durch dieses günstige und verlässliche Angebot werden wir den börslichen Handel mit verbrieften Derivaten stärken - gemeinsam mit Emittenten und Handelsteilnehmern als unseren Partnern. Als einer der Marktführer unter den Börsen in Europa wollen wir bei verbrieften Derivaten weiterhin der Motor für neue Initiativen und Kooperationsmöglichkeiten sein", sagt Dragan Radanovic, Chief Business Officer der Gruppe Börse Stuttgart.

Beim börslichen Handel im Segment Easy Euwax überwacht die unabhängige Handelsüberwachungsstelle (https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/gruppe-boerse-s tuttgart/unternehmen/unsere-unternehmen/bwwb/handelsueberwachung/) die Preisermittlung und Auftragsabwicklung. Die eigene Website des Segments bietet Anlegern unter anderem zusätzliche Transparenzkennzahlen zu den gelisteten Produkten sowie intuitive Suchfunktionen zur leichteren Produktauswahl.

Pressekontakt:



Gruppe Börse Stuttgart

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

http://www.boerse-stuttgart.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/5405604 OTS: Börse Stuttgart