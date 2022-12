München (ots) -



- Grundversorgung: 668 Preiserhöhungen bei Strom, 475 Erhöhungen bei Gas im

Januar

- Verbraucher*innen zahlen so viel wie noch nie für Strom

- Heizen mit Öl nach Inkrafttreten der Gaspreisbremse teurer als mit Gas



CHECK24 hat die wichtigsten Entwicklungen der Energiepreise für

Verbraucher*innen zusammengefasst und betrachtet, was sich im Januar verändert.





Strom- & Gaspreisbremse entlasten Familie um knapp 1.300 Euro- Der Strompreis wird rückwirkend zum Januar für ein Grundkontingent in Höhe von80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose auf 40 ct. pro Kilowattstunde gedeckeltwerden. Nimmt man einen aktuellen durchschnittlichen Strompreis von 46,7 ct/kWhan, wird eine Familie (5.000 kWh) im Jahr um 268 Euro bzw. elf Prozententlastet.- Ein Single mit einem Verbrauch von 1.500 kWh würde um 80 Euro (elf Prozent)entlastet werden.- "Viele Stromkund*innen werden im kommenden Jahr von der Strompreisbremseprofitieren" , sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24."Jedoch sollten sie trotz der Strompreisbremse regelmäßig ihren Stromtarifüberprüfen, um die nicht gedeckelten Kosten zu optimieren. SobaldNeukundentarife unterhalb von 40 Cent je Kilowattstunde angeboten werden,ergeben sich darüber hinaus zusätzlich deutliche Einsparpotenziale - auch ganzohne Strompreisbremse."- Auch der Gaspreis wird rückwirkend zum Januar für 80 Prozent des jeweiligenVorjahresverbrauchs auf 12 Cent je Kilowattstunde gedeckelt. Aktuell zahlenVerbraucher*innen durchschnittlich 18,4 Cent je Kilowattstunde(CHECK24-Gaspreisindex).- Eine Familie (Verbrauch: 20.000 kWh) würde durch die Gaspreisbremse um 1.024Euro pro Jahr entlastet werden, ein Single (5.000 kWh) um 256 Euro. Dasentspricht rund 28 Prozent.- "Die Gaspreisbremse entlastet Verbraucher*innen" , sagt Steffen Suttner,Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Das maximale Sparpotenzial erreichen sienur durch den Wechsel in einen günstigen Tarif. Aktuell gibt es je nach Regionwieder Angebote, die deutlich günstiger sind als die örtliche Grundversorgung."Über 1.100 Fälle von Preiserhöhungen in der Strom- und Gasgrundversorgung- Strom : Für Januar gibt es 668 Fälle von Preiserhöhungen in derStromgrundversorgung. Betroffen davon sind rund 7,6 Millionen Haushalte . DieErhöhungen betragen im Schnitt 60,2 Prozent im Vergleich zum 30. September. Dasentspricht Mehrkosten von durchschnittlich 958 Euro bei einem Verbrauch von5.000 kWh (vierköpfige Familie).- Gas : Für Januar gibt es 475 Fälle von Preiserhöhungen in derGasgrundversorgung. Betroffen davon sind rund 3,7 Millionen Haushalte . Die