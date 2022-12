Wirtschaft CDU-Wirtschaftsrat kritisiert "Vollkasko-Mentalität"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Präsidentin des CDU-nahen Berufsverbands "Wirtschaftsrat der CDU", Astrid Hamker, übt scharfe Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung. Die Milliardenhilfen, die die Regierung für die Unternehmen bereitstelle, sei den unionsnahen Wirtschaftsvertretern "überhaupt nicht recht", sagte Hamker der "Welt".



"Wenn der Bundeskanzler verspricht, keiner wird zurückgelassen, `You`ll never walk alone`, dann ist das Augenwischerei." Olaf Scholz formuliere damit einen Anspruch, dem er nicht gerecht werden könne, so die Unternehmerin. "Dahinter steckt eine Art Vollkasko-Mentalität. Es wird suggeriert, dass der Staat sämtliche Risiken abfedern kann, was unrealistisch ist", sagte Hamker.