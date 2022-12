Und auch die Wahl der Branche mag den Anlageerfolg in den kommenden Monaten stärker bestimmen: Wer etwa auf Tech-Aktien setzt, die sowohl trendabhängig wie zinsempfindlich sind, könnte eine längere Durststrecke vor sich haben. Versorger und Grundstoffe können eine stabile Basis bilden. Doch gut verdient werden sollte vor allem in einer Branche: der Gesundheit. Nicht nur, dass die Pandemie die Kassen mancher Firmen bereits gut füllte. Sie haben zudem in vielversprechende weitere Entwicklungen von Impfungen bis zu Therapien investiert und werden die Früchte bald ernten. Zumal die Menschen erst jetzt richtig gesehen haben, wie wichtig ihnen die Gesundheit ist – und wie teuer. Staaten engagieren sich immer mehr in der Gesundheitsfürsorge für ihre Bürger – und Gesundheitsfirmen profitieren. Konjunktur-, Trend- und Zinsunabhängig. Gesundheit!

Angesichts der neuerlichen Zinserhöhungen der Fed, der EZB, der Bank of England und anderer Zentralbanken gibt es kaum noch einen Optimisten, der die Folgen der restriktiven Notenbankpolitiken einfach weglächelt. Das zeigt sich auch an den Märkten: Nach den Entscheidungen der Notenbanker kam es fast flächendeckend zu Verlusten. Denn nicht nur wurden die Zinsen erhöht. Auch der Ausblick auf die Wirtschaft blieb verhalten, die EZB etwa erwartet nur noch ein Wachstum von 0,5 Prozent im Jahr 2023.

Die Inflation macht Menschen, Märkten und den Notenbanken zu schaffen. Letztere heben zur Bekämpfung der Preissteigerung die Zinsen immer weiter an, eine Wende ist nicht in Sicht.

