Die 18. ICIF eröffnet in Shenzhen, um globale kulturelle Zusammenarbeit anzustreben

SHENZHEN, China, 30. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die 18. China (Shenzhen) International Cultural Industries Fair (ICIF) startete am 28. Dezember 2022. Die diesjährige ICIF findet hauptsächlich in Präsenz statt, ergänzt durch synchronisierte Online-Ausstellungen. Schätzungsweise werden mehr als 2.500 Regierungsdelegationen, Kultureinrichtungen und Unternehmen an der Messe vor Ort teilnehmen und 800 Institute und Unternehmen Online-Stände einrichten.

Die ICIF ist die erste Kulturmesse in China, die von der Global Association of The Exhibition Industry (UFI) anerkannt wird. Seit ihrer Gründung in Shenzhen im Jahr 2004 hat die Messe kontinuierlich an Umfang, Publikum und Internationalisierung gewonnen. Laut der kommunalen Volksregierung von Shenzhen ist sie nun zu einem wichtigen Motor für das Wachstum der chinesischen Kulturindustrie sowie zu einer wichtigen Plattform und einem wichtigen Fenster für die weltweite Verbreitung der chinesischen Kultur geworden.