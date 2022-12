Die Tops und Flops im SDax 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der SDax hat im Börsenjahr 2022 einen Verlust von 27,35 Prozent erlitten und den Handel mit 11 925,70 Punkten beendet. Hohe Inflation, kräftige Zinserhöhungen der Notenbanken, der Krieg in der Ukraine und die Belastungen für die Weltwirtschaft durch die strikte chinesische Corona-Politik belasteten. China vollzog jüngst aber eine Wende bei den Corona-Einschränkungen und öffnet sich schrittweise. Zudem gab es mit Blick auf die Inflation einige Entspannungssignale. Seit dem Jahrestief bei knapp 10 103 Punkten im Oktober hat sich der Nebenwerteindex bis zum Jahresende denn auch um 18 Prozent erholt. Die größten SDax-Gewinner und -Verlierer des Jahres in der Übersicht:

1. PNE AG +152,66 Prozent - Der auf Windparks spezialisierte Projektentwickler profitiert von der hohen Nachfrage nach erneuerbaren Energien und den gestiegenen Energiepreisen. Das Unternehmen will den operativen Gewinn bis 2027 vervierfachen. Zudem kündigte die von der US-Investmentbank Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH Ende Oktober an, ihre Beteiligung verkaufen zu wollen. Auch das lieferte dem Kurs Auftrieb, denn sollte die Beteiligung an einen Erwerber gehen, müsste dieser ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot oder ein Pflichtangebot zum Erwerb aller übrigen PNE-Anteile abgeben. Das 40-prozentige Anteilspaket zieht offenbar sowohl das Interesse von Finanzinvestoren als auch von strategisch interessierten Käufern auf sich, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen Anfang Dezember berichtete.

2. SMA Solar +78,84 Prozent - Der Solartechnikhersteller profitiert ebenfalls vom Boom der Erneuerbaren Energien. Zudem entspannte sich die lange Zeit problematische Versorgungslage mit wichtigen Bauteilen zum Jahresende hin zunehmend. Daher und wegen der starken Auftragslage hob das Unternehmen die Jahresziele Ende Oktober an.

3. Hensoldt +76,52 Prozent - Der Anstieg der Wehretats westlicher Länder infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine treibt die Geschäfte des Rüstungselektronik-Herstellers an. Erst Mitte Dezember wurde der Radar-Spezialist noch optimistischer. Für 2023 werde mit ersten Budgeterhöhungen und Aufträgen aus dem Sondervermögen der Bundeswehr gerechnet, weshalb ein schnelleres Wachstum des Auftragseingangs und ein Anstieg des Kernumsatzes erwartet würden, hieß es. Dabei sollte der Auftragseingang bis 2025 schneller wachsen als die Erlöse. Auch über das Jahr 2025 hinaus gab sich die Hensoldt-Führung zuversichtlich.