Goldsektor: Vier Übernahmekandidaten für 2023!

2022 war für den Goldmarkt kein besonders aktives Übernahmejahr. Neben vielen kleinen Deals stach nur der Fast-Bieterkampf um Yamana Gold heraus. Doch im neuen Jahr dürfte sich das Bild aufgrund der Bewertungen ändern. Wir blicken auf fünf mögliche Übernahmekandidaten!

Gold 2022: Kein ganz schlechter Jahrgang!

Für Gold und Goldaktien war 2022 kein besonders gutes, aber auch kein schlechtes Jahr. Trotz des schwierigen Marktumfelds mit steigenden Zinsen und den anziehenden Kosten notiert Gold in US-Dollar praktisch auf Jahresanfangsniveau und konnte die Verluste aus dem Sommerhalbjahr komplett wieder aufholen. In vielen anderen Währungen konnte mit Gold sogar gutes Geld verdient werden, sei es in London, Istanbul oder Buenos Aires. Mit Gold haben sich viele Investoren auf jeden Fall die großen Verluste an den allgemeinen Aktienmärkten, insbesondere im Tech-Sektor, oder auch bei Bitcoin und Co. ersparen können. Im Prinzip steht einem guten Jahr 2023 nichts im Wege, denn die Märkte gehen davon aus, dass zumindest der Druck von der Zinsfront nachlässt und die Federal Reserve kaum noch die Zinsen erhöht, weil der Inflationsdruck nachlässt. Dies ist gar nicht so unwahrscheinlich, da der Basiseffekt – 2022 gab es die größten Preissprünge im Februar und März – seine Wirkung entfalten wird. Ganz dürfte das Inflationsgespenst aber nicht vertrieben sein.