Konferenz des Future Minerals Forum (FMF) diskutiert einen neuen Bericht, demzufolge Saudi-Arabien "alle Zutaten für das Erfolgsrezept" im Bergbau hat

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Ein neuer Bericht erörtert das Potenzial

des Königreichs, ein wichtiges globales Zentrum für Mineralien im Wettlauf um

die Bereitstellung sauberer Energie zu werden



Das Payne Institute for Public Policy an der Colorado School for Mines in den

USA bestätigt, dass das Königreich Saudi-Arabien eine bedeutende globale Rolle

bei der Versorgung mit wertvollen Mineralien spielen könnte. Diese ist wichtig,

um den Übergang zu grüner Energie voranzutreiben und das Ziel von

Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen.