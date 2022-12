Die Internationale Bergtourismus-Allianz hat einen neuen Rat und eine neue Führung gewählt

GUIYANG, China, 30. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 27. Dezember fand die zweite Generalversammlung der International Mountain Tourism Alliance (IMTA) erfolgreich statt. 138 Mitglieder aus fünf Kontinenten kamen per Videokonferenz zusammen. Die Leiter der IMTA zogen eine Bilanz der fünfjährigen Arbeit und schlugen die Entwicklungsziele für die nächsten vier Jahre sowie den Arbeitsplan für 2023 vor. Die Versammlung beriet und verabschiedete die Änderungsnotiz zur Satzung der International Mountain Tourism Alliance und andere damit verbundene Angelegenheiten.

Die Versammlung wählte den zweiten Rat und die Führung in geheimer Abstimmung. Dominique de Villepin wurde als Vorsitzender der IMTA wiedergewählt, He Yafei als stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär, Pansy Ho als stellvertretende Vorsitzende und Fu Yingchun als stellvertretender Vorsitzender und geschäftsführender Generalsekretär. Dies ist eine Gruppe von Führungskräften mit fortschrittlichen Ideen, Professionalität, internationaler Vision und großem Einfluss in der nationalen und internationalen Industrie. In den kommenden Jahren wird dieses Führungsteam die IMTA in eine glänzende Zukunft führen.