Hecla Mining „zauberte“ in den letzten Wochen eine beeindruckende Erholungsbewegung auf das Börsenparkett. Notierte die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten noch Ende September im Bereich von 3,5 US-Dollar, so nimmt sie aktuell Tuchfühlung zu den 6 US-Dollar auf.

Die Aktie profitierte hierbei unter anderem von der Erholung der Edelmetallpreise. Der US-Dollar lockerte seinen Würgegriff. Nun sollte man die letzten Monate nicht in die nächsten fortschreiben, doch es sollte unserer Meinung nach nicht überraschen, wenn Gold(aktien) und Silber(aktien) die Überraschungen in 2023 werden würden. Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht.

Die Erholung bei Hecla Mining wurde aus charttechnischer Sicht durch den im Bereich von 3,5 US-Dollar ausgebildeten Doppelboden initiiert. Die Ausbruchsbewegungen über die 4,0 US-Dollar, über die 4,8 US-Dollar und über die 200-Tage-Linie manifestierten schließlich die Trendwende.

Hecla Mining klopfte bereits vorsichtig am Widerstandsbereich um 5,9 US-Dollar an, musste aber erkennen, dass diese Hürde noch zu hoch war. Das könnte sich aber ändern, wenn es entsprechende Unterstützung von den Edelmetallpreisen geben würde. Aktuell haben Gold (1.820 US-Dollar) und Silber (24 US-Dollar) wichtige Widerstände vor der Brust. Sollte es Gold und Silber gelingen, ihre jeweiligen Widerstände zu knacken, könnte das auch den Produzentenaktien Schub geben.

Kurzum. Hecla Mining muss über die 5,9 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotential zu eröffnen. In der aktuellen Konstellation sollte es nicht mehr unter die 4,8 US-Dollar gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.