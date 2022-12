Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont zeigte in den letzten Wochen und Monaten eine veritable Erholung. Noch Anfang November musste die Aktie einen Rücksetzer unter die Marke von 38 US-Dollar verkraften. Mittlerweile kommen die 50 US-Dollar in Reichweite.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Newmont hieß es am 08.11. unter anderem „[…] Die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse setzte Newmont zwischenzeitlich mächtig unter Druck. Die Aktie durchbrach die eminent wichtige und vermeintlich auch gut ausgebaute Unterstützung um 40 US-Dollar. Sofort kam Abgabedruck auf. Newmont war gerade im Begriff, in Richtung 37 US-Dollar abzutauchen, als Gegenwehr einsetzte. Die Aktie erholte sich in den letzten Handelstagen und initiierte hierbei einen kräftigen Vorstoß auf der Oberseite. Mittlerweile ist Newmont wieder über die 40 US-Dollar gelaufen. Damit weist die Aktie eine ganz ähnliche Konstellation auf, wie die des kanadischen Mitbewerbers Barrick Gold. Auch bei Barrick Gold könnte es zuletzt zu einer Marktbereinigung gekommen sein. […] Für Newmont muss es nun darum gehen, die Erholung weiter voranzutreiben. Ein Ausbruch über die 45 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Unter die 40 US-Dollar oder gar unter das letzte Verlaufstief bei 37+ US-Dollar sollte es tunlichst nicht mehr gehen. […]“.

Die Situation im Goldsektor hellt sich zusehends aus. Der US-Dollar gerät am Devisenmarkt zunehmend in Bedrängnis. Das wirkt sich gegenwärtig positiv auf die Edelmetalle – so auch auf Gold - aus. Gold hat nun den außerordentlich wichtigen Widerstandsbereich von 1.820 US-Dollar vor der Brust. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 1.820 US-Dollar würde das aktuell zu beobachtende Erholungsszenario weiter vorantreiben.

Kommen wir auf Newmont zurück. Die Aktie konnte zuletzt mit dem Ausbruch über die Zone 45 US-Dollar / 47 US-Dollar einen wichtigen Meilenstein erreichen. Die ersten Versuche, die 50 US-Dollar zu überwinden, gab es bereits. Allerdings blieben diese Bemühungen bislang erfolglos.

Ein erfolgreicher Ausbruch könnte sich als „Dosenöffner“ erweisen und der Aktie den Weg in Richtung 53 US-Dollar ebnen. Etwaige Rücksetzer sollten auf 45 US-Dollar begrenzt bleiben, anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.