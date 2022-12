Ölpreise leicht gestiegen - Auf Jahressicht kaum Veränderung

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 84,04 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 37 Cent auf 78,78 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise geringen Geschäftsvolumen kurz vor dem Jahresende. Dem Handel fehlte es an Impulsen und er verlief weitgehend richtungslos.