Übergeordnet kann Micron Technology seit Dezember 2008 auf einen intakten Aufwärtstrend zurückblicken, in den letzten Jahren beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung sogar noch und erreichte Höhen um 98,45 US-Dollar Anfang dieses Jahres. Nach einem etwas missratenen Doppelhoch in diesem Bereich erfolgte ein Trendwechsel und brachte bis Mitte September Kursverluste auf 48,45 US-Dollar hervor. Genau dieses Niveau wurde in den letzten Tagen erneut angesteuert, die Aktie kämpft um eine Trendwende an dieser Stelle. Noch lassen sich keine aussagekräftigen Aussagen zu dem Wert treffen, erst muss noch eine Entscheidung seitens der Teilnehmer auf dem Parkett getroffen werden. Chancen haben derzeit beide Seiten zu gleichen Teilen.

Zinsen drücken sichtlich auf Stimmung

Definitiv ist die Micron-Aktie auf dem aktuellen Niveau ein heißes Eisen, dynamische Kursverluste sowie -gewinne könnten jederzeit ausgelöst werden. Das aktuelle Zinsumfeld spricht nicht unbedingt für steigende Kurse, aus Sicht der Charttechnik gibt es dennoch Hoffnungen auf eine Trendwende in diesem Bereich. Um einen Anstieg an 57,95 US-Dollar vollziehen zu können, müsste Micron mindestens 52,30 US-Dollar überwinden. Ein Durchbruch auf der Unterseite würde dagegen zeitnahes Abwärtspotenzial auf 42,30 US-Dollar entfalten. Im weiteren Verlauf wird ein passender Schein auf steigende Kurse vorgestellt.