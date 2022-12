Fulda (ots) - Rund 190.000 Unternehmer werden bis 2026 ihr Lebenswerk übergeben

oder streben eine externe Nachfolge an. Immer seltener sind diese in der eigenen

Familie zu finden. Doch egal, ob es um externe oder interne Übergaben von

Unternehmen geht, werden für den umfassenden Planungs- und Übergabeprozess der

Nachfolgeregelungen erfahrene Experten gebraucht.



Die Fuldaer hnw-Gruppe (http://www.hnw-fulda.de) ist darauf spezialisiert. Die

multiprofessionelle Kanzlei kann durch ihre Kompetenzen in Wirtschaft, Recht und

Steuern die komplexen Fragestellungen von unternehmerischen Übergaben und

Nachfolgeregelungen aus einer Hand lösen.





Synergien der multifunktionalen Kanzlei unterstützen die MandantenDenn die Übergabe von Unternehmen hat große Auswirkungen auf sämtlichegeschäftspolitische und familiäre Beziehungen. Daher ist es wichtig, externePartner rechtzeitig einzubeziehen und mit einer guten Beratung denFamilienfrieden zu wahren. Durch die multikulturelle Ausrichtung der hnw-GruppeFulda werden in diesen sensiblen Bereichen Synergien gefördert undAbstimmungsdefizite zwischen mehreren Partnern vermieden.Die hnw-Gruppe setzt in allen Belangen auf beste Erreichbarkeit für ihreMandanten. Eine Gesprächsaufnahme mit den Experten für Recht, Steuern undWirtschaftsfragen über mehrere Kanäle, besonders bei Terminsachen oderProblemen, ist jederzeit möglich. Dieser Service stärkt das Vertrauen in dieZusammenarbeit und verkürzt die Wege, um zu nachhaltigen Ergebnissen zu kommen.Gebündelte Kompetenz aus einer Hand mit der hnw-FuldaHier bietet die hnw- Gruppe in Fulda das komplette Portfolio oderNachfolgeregelungen an - vom Management-Buy-out oder Employee-Buy-out über dieUnternehmensübergabe innerhalb der Familie bis zum Management Buy-in undLeveraged Buy-out.Dass damit auch alle vermögensrelevanten Fragen berücksichtigt werden, egal obvorgezogene Erbfolge, Schenkung oder Testament, versteht sich von selbst. Auchhier ist die Kompetenzbündelung der Kanzlei aus Recht, Steuern und Wirtschaftfür die Mandanten ein wirklicher Zugewinn. Offene Fragen oder auch komplexereFallszenarien können so "über den kurzen Dienstweg" geklärt und innerhalb kurzerZeit in die beste Mandantenlösung gewandelt werden. Doch die hnw-Gruppe istnicht nur beratend tätig. Natürlich können die rechtlichen Interessen derMandanten auch bundesweit vertreten werden.Mit hnw-Experten zu einer Nachfolge, die Ruhe und Zufriedenheit bringtZwar können durch sorgfältige Vorbereitung der Mandanten und deren Prüfung derNachfolgeszenarien verschiedene Risiken minimiert werden, aber Sicherheit undRuhe gewinnen die meisten Unternehmer erst, wenn Experten an ihrer Seite sind.Das kommt nicht von ungefähr, da im eigenständigen Verkauf oder im Weitergebender Unternehmen einige Störfaktoren lauern, die das Lebenswerk durchUnwissenheit zersplittern können. Es ist wichtig, eine Unternehmensnachfolge mitExperten strategisch zu planen. Nur dann wird schon im Vorfeld das Vermögen sostrukturiert und organisiert, dass finanzielle Mittel nicht durch Unwissenheitoder Fehlentscheidungen unnötig an das Finanzamt abgeführt werden müssen.Über die hnw-Gruppe:Die bundesweit agierende hnw-Gruppe nimmt sich gesamtheitlich den persönlichenund unternehmerischen Erfordernissen ihrer Mandanten an. Durch dieSpezialisierung der einzelnen Unternehmensgruppen auf Steuerberatung,Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung profitieren die Mandanten von derExpertise und dem Knowhow der hnw aus einer Hand.Weiterführende Informationen unter: http://www.hnw-fulda.dePressekontakt:hnw-GruppeSteuerberater - Wirtschaftsprüfer - RechtsanwälteAm Rosengarten 17D-36037 FuldaT: +49 661 10 99 100F: +49 661 10 99 200E: mailto:buero@hnw-fulda.deW: http://www.hnw-fulda.dePressekontakt:mailto:redaktion@dimaconcept.dehttp://www.dimaconcept.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161427/5405722OTS: hnw-Gruppe