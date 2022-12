UnionPay International weitet sein globales Netzwerk kontinuierlich aus, sodass mehr als 200 Millionen Karten außerhalb des chinesischen Festlands ausgegeben werden

In den letzten zehn Jahren hat UPI unermüdlich eine hochmoderne Zahlungstechnologie entwickelt, um Inhabern von UnionPay-Karten in allen Teilen der Welt eine brandneue grenzüberschreitende Zahlungserfahrung anzubieten. Außerhalb des chinesischen Festlands akzeptieren derzeit 38 Millionen globale Händler UnionPay-Karten, viermal so viele wie 2012, wobei allein im Jahr 2022 vier Millionen neue Händler hinzukamen. Die Akzeptanzraten von UnionPay-Karten in Asien-Pazifik, Europa und Nordamerika erreichen 95 %, 80 % bzw. 80 %, während mittlerweile 22 Millionen Online-Händler in 200 Ländern und Regionen UnionPay für Zahlungen verwenden.

In diesen zehn Jahren hat sich der digitale Wandel der globalen Zahlungsbranche rasant entwickelt, und UPI hat Produktiterationen und Service-Upgrades beschleunigt, um den sich ständig ändernden Zahlungsgewohnheiten internationaler Kunden gerecht zu werden. In enger Zusammenarbeit mit Zentralbanken, nationalen Wählnetzen und Zahlungsallianzen hat UPI seine innovative Finanzinfrastruktur und seine technischen Standards in Ländern wie Thailand und den Philippinen zur Verfügung gestellt und ist zum einheitlichen grenzüberschreitenden Chipkartenstandard des asiatischen Zahlungsnetzes geworden.