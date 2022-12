Chinesischer Autozulieferer Baolong Automotive stellt neue Produktreihe von Sensoren für Elektrofahrzeuge vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 30. Dezember 2022 veranstaltete der chinesische

Autoteilehersteller Shanghai Baolong Automotive Corporation die

Produkteinführungsveranstaltung "Super Sensing, Intelligent Core" auf Chinas

größtem B2B-Marktplatz für die Automobilindustrie, Gasgoo.com. Zwei Höhepunkte

der Veranstaltung waren Baolongs neuer Fluxgate-Stromsensor und ein neuer

Elektromotor-Positionssensor für Elektrofahrzeuge (EVs).



Angesichts des zunehmenden Trends zur Elektrifizierung und Intelligenz bei

Fahrzeugen ist der Absatz von Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren rapide

gestiegen, was sich stark auf den Automobilsensorensektor auswirkt. Darüber

hinaus hat die Nachfrage nach der Elektrifizierung von Fahrzeugen die Nachfrage

nach Sensoren gefördert und die Entwicklung neuer Sensortypen katalysiert.