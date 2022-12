Wirtschaft Freiberufler blicken pessimistisch auf neues Jahr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands Freiberufler blicken pessimistisch auf das neuen Jahr. In einer Umfrage des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB) unter seinen Mitgliedern äußerte jeder Zehnte Befragte die Erwartung, dass die Mehrbelastung durch gestiegene Kosten und Inflation im Jahr 2023 existenzbedrohend sein werde.



37,5 Prozent der 1.600 Befragten bewerten bereits die aktuelle Belastung durch steigende Preise als "stark". Auch die Überlastung durch fehlendes Personal nimmt laut der Umfrage zu. Mehr als jeder dritte Freiberufler (35,1 Prozent) gab an, dass er und sein Team bereits jetzt an der Auslastungsgrenze arbeiteten.