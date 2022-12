Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Dezember '22

Kurseinbrüche im Dezember , wohin man auch sieht. Der schlechteste Börsendezember seit fast 100 Jahren, der eines der schlechtesten Börsenjahre aller Zeiten abschließt. Ein paar "2022er Highlights": Cathie Woods ARK Innovation hat 67 % verloren, Tesla 65 %, der Bitcoin 64,2 %, der NASDAQ 33,3 %, der S&P 500 19,5 %, der Dow Jones 8,9 % - und Warren Buffetts Berkshire Hathaway schließt 2022 mit einem Kursplus von 4,0 % ab. Value hat Tech grandios ausgekontert, wobei besonders der seit Jahren Kursverluste einspielende Energiesektor in 2022 grandiose Renditen einspielen konnte. Alles voran Occidental Petroleum, inzwischen einer der größten Positionen in Buffetts Depot (neben Energiemulti Chevron). Ursache und Wirkung...