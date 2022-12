Wer also eine Vorfälligkeitsentschädigung in den Jahren 2019 bis heute bezahlt, sollte auf jeden Fall bei der IG Widerruf prüfen lassen, ob er Anspruch auf die Erstattung dieses Geldes hat.

Was für die Commerzbank gilt, das trifft - mit Einschränkungen - auch für andere Banken zu. Entsprechende Gerichtsurteile gibt es beispielsweise gegen Sparkassen und Volksbanken. Betroffenen sein können nach unserer Analyse auch Sparda- Banken, PSD-Banken, ING Diba sowie weitere Kreditinstitute. Dies kann auch Kredite aus der Zeit vor 2016 betreffen. In diesen Fällen greift dann der sogenannte Widerrufsjoker.

Die Interessengemeinschaft Widerruf bietet hierzu ein anwaltliches Vorgehen ohne Kostenrisiko an. Wir holen ihre Vorfälligkeitsentschädigung zurück – auf Basis eines reinen Erfolgshonorars. Nur wenn die Erstattung gelingt, entstehen Kosten. Ohne Erfolg – keine Kosten! Lassen Sie hier ihren Fall kostenlos und unverbindlich prüfen!

Immobilienbesitzer, die eine Baufinanzierung bei der Commerzbank oder anderen Kreditinstituten vorzeitig beendet haben und eine Vorfälligkeit gezahlt, können sich dieses Geld in vielen Fällen zurückholen.

Fehler in Kredit-Verträgen

Fehler in Kredit-Verträgen Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt? So gibt es Geld zurück

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer