"Es ist nicht gelungen, den Ukrainern das Fest zu verderben", teilten die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Auch die Besatzer in den von Russland kontrollierten Gebieten klagten über massiven Beschuss.

KIEW /MOSKAU (dpa-AFX) - Mit Kampfdrohnen, Raketen und schwerem Artilleriebeschuss hat Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine den Menschen einen blutigen Start ins neue Jahr beschert. Mehrere Menschen starben, Dutzende wurden verletzt bei den Kriegshandlungen, die auch am Feiertagswochenende in unverminderter Härte fortgesetzt wurden. Allein die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten am Sonntag 45 Angriffe mit Kampfdrohnen vom iranischen Typ Schahed-136. Sie alle seien zerstört worden.

Dabei machten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin in ihren langen Neujahrsansprachen deutlich, dass ein Ende des Krieges nicht in Sicht ist. Beide Seiten wollen den Kampf gewinnen und zeigten sich siegessicher. Am Neujahrstag trat zudem ein Dekret Putins in Kraft, mit dem die Zahl der Soldaten um 137 000 auf 1,15 Millionen wächst in diesem Jahr.

Selenskyj wünscht Ukrainern ein "Jahr des Sieges" und dankt Scholz

Selenskyj wünschte seinen Mitbürgern ein frohes neues Jahr und das "Jahr unseres Sieges". Er lobte am Silvestertag auch die Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Kanzler Olaf Scholz hatte er schon am Samstagvormittag in einer Nachricht auf Deutsch im Kurznachrichtendienst Twitter für den neuen sicherheitspolitischen Kurs der Bundesregierung gedankt. "Waffenlieferungen, Schutz für mehr als eine Million Ukrainer:innen, G7-Präsidentschaft mit Ukraine-Fokus, finanzielle & technische Hilfe, EU-Kandidatenstatus. Danke für die Zeitenwende, Herr @Bundeskanzler!", schrieb er.

"Mögen wir sie im Jahr 2023 mit unserem gemeinsamen Sieg komplett machen", meinte der Staatschef mit Blick auf die von Scholz ausgerufene Zeitenwende, mit der die Bundesregierung auch eine militärische Unterstützung der Ukraine eingeleitet hatte. Die Ukraine hofft auf deutlich mehr Militärhilfe etwa bei der Flugabwehr.

Putin hält Rede umgeben von Soldaten und wirft Westen Lügen vor

Russlands Präsident Putin hielt seine Neujahrsansprache diesmal umgeben von Soldaten. "Es war ein Jahr schwieriger, notwendiger Entscheidungen, wichtiger Schritte zum Erhalt der vollen Souveränität Russlands und mit einer gewaltigen Konsolidierung in unserer Gesellschaft", sagte er in der am Samstag ausgestrahlten Rede. Zugleich warf er dem Westen "Lügen" vor. "Die westlichen Eliten haben uns allen jahrelang heuchlerisch ihre friedlichen Absichten versichert, darunter zur Lösung des schwersten Konflikts im Donbass", sagte Putin. "Der Westen hat gelogen, was den Frieden angeht und sich auf eine Aggression vorbereitet. Und er schämt sich heute nicht einmal mehr, das offen zuzugeben."