Wirtschaft CDU-Wirtschaftsrat drängt auf Erforschung neuer Atom-Technologien

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU fordert die Bundesregierung auf, mehr Mittel für die Erforschung moderner Atom-Technologien bereitzustellen. "Kernkraftwerke bilden seit 1957 eine stabile Säule der Energieversorgung in Deutschland", heißt es in einem Positionspapier, über das die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Montagsausgaben berichten.



"Zwar läuft die Zeit klassischer Siedewasser- und Druckwasserreaktoren ab, aber die Forschung stellt inzwischen neue Wirkprinzipien und Reaktortypen vor, für die die bisherigen Pro- und Contra-Argumente nicht mehr gelten", heißt es weiter. Die neuen Technologien führten dazu, dass auch die politische Entscheidung über einen Einsatz in Deutschland neu diskutiert und getroffen werden müsse, argumentiert der Wirtschaftsrat. "Mit dem beschlossenen Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie darf Deutschland keineswegs die Tür in der Forschung für diese Zukunftstechnologie schließen", sagte Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger dem RND. "Die Forschung an Reaktortypen der vierten Generation muss im Gegenteil deutlich verstärkt und von der öffentlichen Hand auch stärker finanziell unterstützt werden", so seine Forderung.