BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zum Bürgergeld:

"Der Kern der Reform ist, dass Aus- und Weiterbildung künftig wichtiger sein sollen als die Vermittlung in einen Job - egal welchen. Dieser Wandel ist sinnvoll in einer Zeit, in der Fachkräftemangel längst das größere Problem ist als Arbeitslosigkeit. Aber: Die Jobcenter müssen es erst einmal schaffen, die Menschen so in Qualifizierung zu bringen, dass sie hinterher dauerhaft in Arbeit kommen. Wenn es gelingt, wird das Bürgergeld in einigen Jahren tatsächlich als große sozialpolitische Reform gelten./yyzz/DP/he