Die Indizes an der Wall Street haben zwar in der letzten Handelsstunde am Freitag noch einmal kräftig aufgeholt und die Tagesverluste wettgemacht. Die Schlussrally im alten Jahr in New York gibt dem Deutschen Aktienindex bislang allerdings nur wenig Auftrieb.

Wie schon im alten Jahr überwiegt auch im neuen bei den Anlegern die Skepsis, da sie sich der Unterstützung der Zentralbanken nicht sicher sein können und damit die Angst vor einer Rezession nicht gelindert werden kann. Im Jahr 2023 geht es nicht mehr so sehr um die Inflation, sondern um die Wahrscheinlichkeit und Tiefe einer Rezession. Es bleibt zu hoffen, dass hier die Medikation hoher Zinsen ihre Wirkung gegen die steigenden Preise entfalten wird.