HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Encavis nach weiteren Zukäufen von 20,60 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den zum Jahresende erworbenen Wind- und Photovoltaik-Parks in Litauen, Dänemark und Spanien habe der Erneuerbare-Energien-Spezialist sein Portfolio im Jahr 2022 um 376 Megawatt erweitert und damit sein Ziel von 500 Megawatt verfehlt, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Defizit dürfte auf eine Unterbrechung der Lieferkette sowie Unsicherheiten hinsichtlich regulatorischer Markteingriffe in Europa zurückzuführen sein. Er hob dennoch sein Kursziel an, da er einige der Übernahmen noch nicht in sein Wachstumsmodell übertragen hatte./edh/ck

