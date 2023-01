TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/MUMBAI (dpa-AFX) - Nach einem enttäuschenden Jahr 2022 werden an den Weltbörsen im neuen Jahr die Karten neu gemischt. Die Corona-Politik Chinas, die Notenbanken, regulatorische Maßnahmen und geopolitische Konflikte werden die Richtung vorgeben. Dabei könnten die Chancen in Fernost größer sein als in westlichen Märkten: Die Experten von Morgan Stanley glauben, dass große Investoren mit viel Geld an der Seitenlinie stehen, das bevorzugt nach Fernost fließen könnte. Asien könnte demnach 2023 eine konjunkturelle Erholung anführen - unterstützt durch die Widerstandsfähigkeit der Binnennachfrage.

Im alten Jahr 2022 hatten die Folgen der Corona-Pandemie, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der internationale Kampf der Notenbanken die Börsen weltweit belastet. In China kamen Staatseingriffe hinzu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen verlor 2022 denn auch fast 22 Prozent. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sah es mit minus 15,5 Prozent nur wenig besser aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 2022 gut 9 Prozent ein.