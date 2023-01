Erwerbstätigkeit 2022 auf höchstem Stand seit der deutschen Vereinigung / Zahl der Erwerbstätigen gegenüber Vorjahr um 589 000 Personen (+1,3 %) gestiegen

WIESBADEN (ots) - Im Jahresdurchschnitt 2022 waren rund 45,6 Millionen Menschen

mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren so viele wie noch nie seit

der deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Nach vorläufigen Berechnungen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die jahresdurchschnittliche Zahl der

Erwerbstätigen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr kräftig um 589 000 Personen

(+1,3 %). Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 (45,3 Millionen Personen)

wurde dadurch um 292 000 Personen (+0,6 %) überschritten. Im Jahr 2020 hatte die

Corona-Krise den zuvor über 14 Jahre anhaltenden Anstieg der Erwerbstätigenzahl

beendet und zu einem Rückgang um 362 000 Personen (-0,8 %) geführt. Im Jahr 2021

war die Erwerbstätigkeit nur leicht um 65 000 Personen (+0,1 %) gewachsen.



Eine Ursache für die Beschäftigungszunahme im Jahr 2022 war die Zuwanderung

ausländischer Arbeitskräfte. Hinzu kam eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der

inländischen Bevölkerung. Diese beiden Wachstumsimpulse überwogen die dämpfenden

Effekte des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt, der mittelfristig zu

einem deutlichen Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter führen wird (siehe

dazu Pressemitteilung Nr. 511 vom 2. Dezember 2022).





Dienstleistungsbereiche mit überdurchschnittlichem Beschäftigungsaufbau93 % des Beschäftigungsaufbaus fand in den Dienstleistungsbereichen statt, dieim Jahr 2022 um insgesamt 548 000 Personen oder 1,6 % gegenüber 2021 auf rund34,3 Millionen Erwerbstätige anwuchsen. Die größte absolute Zunahme darunterhatten die Öffentlichen Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +189 000Erwerbstätigen oder +1,6 %. Diese Branche hatte bereits während der Corona-Jahre2020 und 2021 ihre Erwerbstätigenzahl in ähnlicher Größenordnung gesteigert. Diezweitstärkste absolute Zunahme verzeichneten Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit+180 000 Erwerbstätigen (+1,8 %), gefolgt von den Unternehmensdienstleistern, zudenen auch die Arbeitnehmerüberlassung zählt (+88 000 Personen; +1,4 %). Diesebeiden Branchen konnten gleichwohl nicht ihre Verluste an Erwerbstätigen aus denbeiden Vorjahren ausgleichen. Im Bereich Information und Kommunikation stieg dieZahl der Erwerbstätigen mit +70 000 Personen und damit +4,9 % weitüberdurchschnittlich an.Außerhalb des Dienstleistungsbereichs nahm die Beschäftigung deutlich schwächerzu: Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) stieg die Erwerbstätigenzahl2022 um 31 000 (+0,4 %) auf rund 8,1 Millionen Personen. Damit wurde nur eingutes Zehntel der Verluste aus den beiden Vorjahren ausgeglichen. Vom Baugewerbe