An der Börse Frankfurt steht die Tesla-Aktie am Montagvormittag rund sechs Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet momentan 118,24 Euro (Stand:02.01.2022, 10:48 Uhr).

Am alten Flughafen Schönefeld in Berlin parken derzeit 2.000 fabrikneue Tesla Model Y auf öffentlichen Parkplätzen. Weitere 1.000 stehen auf Parkflächen des Flughafens Berlin Brandenburg (BER). Dies konnten Mitarbeiter der wallstreet:online Zentralredaktion persönlich beobachten.

Erst Berichte über chaotische Zustände in der Tesla Gigafactory Berlin Brandenburg. Jetzt stehen plötzlich 3.000 neue Teslas auf öffentlichen Parkplätzen am Berliner Flughafen rum. Was ist los bei Tesla in Grünheide?

