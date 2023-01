Las Vegas (ots) - Technologieführer für robotische Kraftanzüge zeigt vollständig

vernetzte, KI-basierte Wearables zum Schutz und zur Entlastung von körperlich

hart arbeitenden Menschen



German Bionic stellt auf der internationalen Consumer Electronics Show (CES)

2023 in Las Vegas, USA, erstmals neue, KI-basierte intelligente Wearables vor,

die den Arbeitsalltag in körperlich beanspruchenden Jobs durch mehr Sicherheit

und weniger Belastung grundlegend verbessern und damit auch attraktiver für den

Arbeitsmarkt machen. Zu den neuen intelligenten Wearable-Tools gehören:





- Apogee(TM) Power Suit: der leichteste und vielseitigste KI-basierte Kraftanzugvon German Bionic- Smart SafetyVest(TM): die intelligente Weste für bessere Ergonomie amArbeitsplatz, die Arbeitskräften Monitoring und Schutz bietet- German Bionic IO(TM): die Cloud-basierte Software-Plattform, die Ergonomie undSicherheit am Arbeitsplatz intelligent verwaltet und analysiertPräsentiert wird auch das mit dem CES 2023 "Best of Innovation"-Award (Kategorie"Wearable Technologies") ausgezeichnete Exoskelett Cray X von German Bionic, dasbereits weltweit eingesetzt wird. Zu den Kunden von German Bionic gehörenUnternehmen wie Dachser, DPD und andere weltweit agierende Logistiker,internationale Flughäfen und große Retailer wie der führende britischeElektrofachmarkt Currys. Besucherinnen und Besucher der CES, der weltweitwichtigsten Technologie-Messe, finden German Bionic vom 5. bis 8. Januar 2023 amStand 7141 (Tech East, West Hall).Apogee Power Suit: intelligentes robotisches Exoskelett für die ArbeitsweltDas überzeugend designte, KI-basierte Apogee ist die neueste Generationintelligenter Roboter-Wearable-Tools von German Bionic. Das Exoskelett ist nochleichter und komfortabler als seine Vorgänger und eröffnet zusätzlicheEinsatzbereiche. Der staub- und wasserdichte Kraftanzug sorgt für mehrSicherheit am Arbeitsplatz, indem er den unteren Rücken bei jeder Hebebewegungmit bis zu 30 Kilogramm entlastet und mit einer aktiven LaufunterstützungErmüdungserscheinungen minimiert. Das Apogee lässt sich unkompliziert inArbeitsabläufe integrieren und ist unmittelbar überall dort wirksam, wo schweresHeben und Tragen zum Arbeitsalltag gehören, wie beispielsweise in der Logistik,in der Produktion oder auch im Gesundheitswesen.Smart SafetyVest: ergonomischer Schutz für alle - so einfach wie möglichDie Smart SafetyVest von German Bionic vereint zukunftsweisende Sensorik und KI,um datenbasierte, ergonomische Analysen, Auswertungen und Handlungsempfehlungenper Mausklick oder Fingertipp zu ermöglichen. Über individuelle