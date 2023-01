Neues Jahr, neue Arbeitswelten Drees & Sommer weiht Vorzeigeprojekt für New Work in Frankfurt ein (FOTO)

Frankfurt (ots) - Jahresauftakt bei der Drees & Sommer SE in Frankfurt am Main:

Rund 500 Mitarbeitende richten sich häuslich im neuen Quartier OstStern im

Frankfurter Ostend ein. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte

Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart zieht mit seinem Frankfurter

Standort in ein Vorzeigeprojekt für moderne Arbeitswelten - konzipiert von

Profis aus den eigenen Reihen. Rund 7.000 Quadratmeter Multi-Space-Fläche bieten

für jede Tätigkeit die passende Umgebung, inklusive Arbeitsplätzen unter freiem

Himmel.



Bereits 2020 sicherte sich Drees & Sommer rund 5.500 Quadratmeter Bürofläche in

der Gewerbeeinheit des Quartiers OstStern im aufstrebenden Stadtteil Ostend -

und mietete noch vor Einzug eine weitere Etage vom Projektentwickler Lang & Cie.

dazu. So bezieht das Beratungsunternehmen zum Jahresauftakt insgesamt 7.000

Quadratmeter Fläche auf fünf Etagen - im Innenausbau maßgeschneidert von den

eigenen New Work-Expert:innen.