PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Sinkende Gaspreise haben am ersten Handelstag des neuen Jahres an den Aktienmärkten Europas für gute Stimmung gesorgt. Die Börsenumsätze waren allerdings gering. Zudem bleiben an diesem Montag noch einige Börsen geschlossen, vor allem die britische, aber auch die kleinere Schweizer Börse. Sie öffnen erst wieder am Dienstag - wie auch die Aktienmärkte in den USA. Entsprechend dünn und wenig aussagekräftig war der Handel.

Am späteren Vormittag rückte der EuroStoxx 50 um 1,01 Prozent auf 3831,85 Punkte vor. Das Börsenjahr 2022 hatte der Leitindex der Eurozone allerdings mit einem Verlust von insgesamt fast zwölf Prozent beendet. Es war sein schwächstes Jahr seit 2018 gewesen. Der französische Cac 40 , dessen Jahresminus 2022 sich auf 9,5 Prozent beläuft, legte am Montag um 1,07 Prozent auf 6543,30 Punkte zu. Ähnliche Gewinne wurden zudem in Italien, Spanien oder auch an den nordischen Börsen verbucht.