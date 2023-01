KfW IPEX-Bank stellt sich neu auf / Verstärkt im Fokus Nachhaltigkeitsaspekte und Begleitung der Kunden bei deren Transformation / Bündelung von 7 Geschäftssparten in 4 zukunftsorientierten Sektoren

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank ebnet den Weg in die Zukunft mit

einer organisatorischen Neuaufstellung innerhalb ihres bewährten

Geschäftsmodells. Dabei liegt der Fokus auf den Aspekten Nachhaltigkeit und

Transformation der Wirtschaft sowie auf der Fähigkeit, flexibel auf sich

wandelnde Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Zugleich steht die KfW

IPEX-Bank auch künftig für strukturierte Finanzierungen für Exporte &

Infrastrukturen sowie für Finanzierungen zugunsten des weltweiten Klimaschutzes

und der Rohstoffversorgung in Europa.



Alleinstellungsmerkmal der KfW IPEX-Bank ist eine sektorale

Organisationsstruktur. Durch die Neuaufstellung wird das Branchen-Know-how aus

bisher sieben Geschäftssparten in nun vier zukunftsorientierten Sektoren

gebündelt: