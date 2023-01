Boris Döbler wird neuer STADA-CFO (FOTO)

- Boris Döbler, VP Corporate Financial Planning & Analysis von STADA und

vorheriger CFO für europäische Märkte, wird zum CFO von STADA ernannt

- Döbler verfügt über eine 20-jährige Erfahrung bei führenden Pharma- und

Konsumgüterunternehmen als fundierter Finanzfachmann

- STADA-CEO Peter Goldschmidt kommentiert: "Ich bin überzeugt, dass Boris'

Expertise, sein Engagement und sein Einstehen für unsere einzigartige One

STADA-Kultur ihn zum idealen CFO für STADA machen, um unseren Wachstumskurs zu

begleiten und weiter zu beschleunigen."



Der Aufsichtsrat der STADA Arzneimittel AG hat Boris Döbler mit Wirkung zum 1.

Januar 2023 zum Chief Financial Officer (CFO) für den Gesamtkonzern bestellt.

Döbler ist bereits seit August 2022 als Interims-CFO von STADA tätig.