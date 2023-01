Für einige Börsenunternehmen, die 2022 den Weg an die Handelsplätze wagten, bekommen 2023 eine neue Chance auf (noch) bessere Kurse, so Analysten. CNBC hat sich IPOs aus dem Jahr 2022 herausgepickt, bei denen mehr als 60 Prozent der Analysten eine Kaufempfehlung aussprechen und ein Aufwärtspotenzial von mindestens 15 Prozent im Durchschnitt sehen.

Auf die Liste geschafft hat es unter anderem Mobileye Global. Das Unternehmen liefert Technologie für autonomes Fahren. Zwar legte diese Aktie als eine der wenigen nach ihrem Börsendebüt kräftig zu, doch sei bei ihr noch nicht aller Tage Abend. Der Analystenkonsens stuft die Aktie mit "Buy" ein und erwartet ein 20-prozentiges Kurswachstum in den nächsten zwölf Monaten. "Wir gehen davon aus, dass Mobileye seinen Erfolg bei ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) im Bereich des autonomen Fahrens wiederholen wird, um sich für ein starkes und robustes Wachstum zu positionieren", zitiert CNBC JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee.

Und weiter: "Die breitere Einführung von ADAS hat bereits zu einem Umsatzwachstum von 34 Prozent zwischen 2015 und 2021 geführt. Die zunehmende CPV [Cooperative Perception on Vehicles], die durch die Einführung von Enhanced ADAS in Kombination mit Supervision-, Chauffeur- und [Mobility as a Service]-Plattformen angeführt wird, wird die Skalierung von ADAS zu [autonomen Fahrzeugen] ermöglichen und zwischen 2022 und 2030 zu einem Umsatzwachstum von 38 Prozent (CAGR) führen, was einen Umsatz von 23 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts bedeutet", schrieb der Analyst.

Ein weiterer vielversprechender Kandidat, der an der Börse noch seine faire Bewertung sucht, ist Bausch + Lomb. Der Hersteller von Produkten für die Augenpflege habe ein Kurspotenzial von 25 Prozent in diesem Jahr, schätzen die Analysten durchschnittlich.

Weitere noch frische Börsengesichter, denen Analysten in diesem Jahr noch einiges zutrauen, sind CinCor Pharma, Corebridge Financial und Credo Technology.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion