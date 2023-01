MAX-Award Die Einreichungsphase für den einzigen Dialogmarketing-Wettbewerb in Deutschland startet

Frankfurt am Main (ots) - Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) startet mit

dem MAX-Award ins neue Awardjahr. Ab sofort können Agenturen und Unternehmen aus

dem deutschsprachigen Raum ihre besten Kampagnen in der dialogischen

Markenkommunikation bei dem einzigen Dialogmarketing-Wettbewerb in Deutschland

einreichen.



Zur Wahl stehen zehn Kategorien, die das gesamte Spektrum moderner dialogischer

Kommunikation abdecken. Pro Kategorie wird maximal einmal Gold, einmal Silber

und einmal Bronze vergeben, in Summe also höchstens 30 Trophäen. Arbeiten, die

in mehreren Kategorien eingereicht werden, haben auch die Chance auf mehrfache

Auszeichnungen. Beim MAX trifft eine Fachjury zunächst eine Vorauswahl aller

eingereichten Arbeiten in puncto Kreation und Effizienz und legt die Shortlist

fest. Über die endgültige Platzierung der Cases entscheidet anschließend ein

öffentliches Online-Voting.