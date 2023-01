Amtsantritt des neuen ZDK-Hauptgeschäftsführers (FOTO)

Bonn (ots) - Dr. Kurt-Christian Scheel startet mit Beginn des neuen Jahresoffiziell als Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands DeutschesKraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Die Mitglieder des ZDK-Vorstands gaben im Mai 2022nach einem monatelangen Auswahlverfahren einstimmig ihr Votum für ihn ab. ImJuni 2022 wurde Scheel dann auf der ZDK-Mitgliederversammlung als neuerHauptgeschäftsführer bestätigt.Der 54-Jährige folgt auf Axel Koblitz, der nach 21 Jahren im Amt altersbedingtin den Ruhestand gegangen ist. Scheel kommt vom Verband der Automobilindustrie(VDA), wo er die Stabsstelle Europapolitik und Recht leitete und direkt anVDA-Präsidentin Müller berichtete. Scheel hat über 25 Jahre Erfahrung an derSchnittstelle von Politik und Wirtschaft. Zuvor war er unter anderem inführenden Positionen bei der Robert Bosch GmbH und beim Bundesverband derDeutschen Industrie (BDI) tätig. In diesen Funktionen konnte er viele aktuellerechtliche und politische Entwicklungen in der Automobilwirtschaft aktivmitgestalten.Für ZDK-Präsident Jürgen Karpinski war Kurt-Christian Scheel die perfekte Wahl:"Herr Dr. Scheel bringt alles mit, was es in dieser Position benötigt. Er hatErfahrung in verschiedenen Verbänden gesammelt, besitzt fundierte Kenntnisse derAutomobilwirtschaft und ist zudem in Berlin bestens vernetzt. Ich freue mich aufdie Zusammenarbeit."Kurt-Christian Scheel bedankte sich ausdrücklich für die geleistete Arbeitseines Vorgängers Axel Koblitz und blickte zugleich optimistisch nach vorne: "InZeiten der Transformation, wie wir sie momentan erleben, bestehen Risiken undChancen. Die Chancen zu ergreifen und erfolgreich für unsere Betriebe zu nutzen,das muss unser Ziel sein."Pressekontakt:Simon Pfost, PR-ReferentTelefon: 0228 9127-272E-Mail: mailto:pfost@kfzgewerbe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/5406871OTS: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)