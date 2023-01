Dr. Johannes Bussmann übernimmt Leitung der TÜV SÜD AG (FOTO)

München (ots) - Dr. Johannes Bussmann (53) wurde vom Aufsichtsrat der TÜV SÜD AG

mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er

übernimmt diese Aufgabe im Zuge einer Nachfolgeregelung von Prof. Dr. Axel

Stepken (64), der mehr als 15 Jahre lang an der Spitze des Unternehmens stand.



TÜV SÜD ist einer der führenden internationalen Anbieter für Prüf-, Inspektions-

und Zertifizierungsdienstleistungen. Mehr als 25.000 Mitarbeitende kümmern sich

in rund 50 Ländern weltweit um die Optimierung von Technik, Systemen und

Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen

wie Industrie 4.0, autonomes Fahren, Erneuerbare Energien oder Künstliche

Intelligenz sicher und zuverlässig zu machen und leisten damit einen wichtigen

Beitrag für die gesellschaftliche Akzeptanz und die Markteinführung neuer

Technologien.





"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die lange und erfolgreicheEntwicklung von TÜV SÜD fortzuführen", sagt Dr. Johannes Bussmann. "Was mich andieser Aufgabe besonders reizt, ist die breite thematische und geografischeAufstellung des Unternehmens und die ungeheure Bandbreite der fachlichenKompetenz und technischen Expertise unserer Mitarbeitenden." Als beeindruckendbezeichnet der neue Vorstandsvorsitzende die Art und Weise, wie TÜV SÜD inseiner mehr als 150-jährigen Geschichte ausgehend von seinem soliden Markenkernmit großer Flexibilität auf technische und gesellschaftliche Entwicklungenreagiert und sein Leistungsspektrum kontinuierlich ausgebaut und an neueAnforderungen angepasst hat. "Das gilt natürlich auch für zentrale Themenunserer Zeit, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit", erläutert Dr. Bussmann."So bieten wir beispielsweise Lösungen für den Schutz von Unternehmen undkritischen Infrastrukturen vor Cyberattacken, begleiten Hersteller aus demAutomobil- und Bahnbereich bei der Entwicklung und Zulassung alternativerAntriebe und sorgen als Notified Body für die Sicherheit von Medizinprodukten inder Europäischen Union und auf weiteren Märkten weltweit."Vor seinem Wechsel zur TÜV SÜD AG war Dr. Johannes Bussmann sieben JahreVorstandsvorsitzender bei der Lufthansa Technik AG in Hamburg. ZwischenSeptember 2012 und April 2015 verantwortete er das Vorstandsressort Personal,Engine & VIP-Services.Seine berufliche Laufbahn startete er 1998 als Produktingenieur bei ABB inMannheim. Ein Jahr später wechselte er zu Lufthansa Technik in Hamburg alsEntwicklungsingenieur im Bereich Produktmanagement und -entwicklung. Im Jahr2001 übernahm Dr. Bussmann dort die Position des Vertriebsleiters Asien/Pazifik,zunächst vom Unternehmenssitz in Hamburg, ab 2003 aus Singapur. Im Jahr 2005wurde er Hauptabteilungsleiter des Bereichs Marketing and Sales der LufthansaTechnik in Hamburg, bevor er 2007 zum Bereichsleiter Geräteversorgung und 2011zum Bereichsleiter Triebwerke ernannt wurde.Dr. Bussmann hat an der RWTH Aachen ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnikals Diplom-Ingenieur abgeschlossen und als Doktor-Ingenieur im BereichVerbrennungstechnologie promoviert.