KW Media GmbH nimmt neue Dimensionen an Hennefer Unternehmen wächst weiter und sucht mehrere neue Mitarbeiter (FOTO)

Hennef (ots) - Die KW Media GmbH, eine Recruitingagentur für das Handwerk mit

Sitz in Hennef, bezieht neue, größere Geschäftsräume und sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind

Mitarbeiter im Bereich Vertriebsassistenz, Content Creation und Ads Management.

Auch im Bereich Foto- und Videografie gibt es Vakanzen. Mit der Erweiterung der

Geschäftsräume sind die Stellen bei der KW Media GmbH ab sofort verfügbar.



Geschäftsführer Justin Kießig: "Unser neues Büro befindet sich im Herzen der

Kleinstadt Hennef, die mit ihren knapp 50.000 Einwohnern direkt zwischen Köln

und Bonn liegt. Mit einer eigenen Etage und über 250 Quadratmetern passen wir

nicht nur die räumlichen Kapazitäten, sondern auch die technischen Mittel an

unser Wachstum an. Das neue Büro verfügt über ein TV-Studio, Konferenz- und

Pausenräume, Einzelbüros und eine Terrasse. Wir suchen neue Mitarbeiter, um

unser junges, freundliches und dynamisches Team zu erweitern. So wollen wir

unsere Qualität noch einmal massiv verbessern und für neue sowie Bestandskunden

ein erweitertes und tieferes Dienstleistungsangebot bereithalten. Wir haben vor,

dem Fachkräftemangel im deutschen Mittelstand ein Ende zu setzen."